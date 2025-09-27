لجان المقاومة الفلسطينية في ذكرى الشهيد الأسمى: يمثل الوجه الحقيقي للعزة والكرامة العربية والإسلامية

لجان المقاومة في فلسطين في ذكرى الشهيد الأسمى: كان يمثل الوجه الحقيقي للعزة والكرامة العربية والإسلامية

أحيت لجان المقاومة في فلسطين، الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، مؤكدة أنه “كان يمثل الوجه الحقيقي للعزة والكرامة العربية والإسلامية، ومضى شهيداً في ميدان المواجهة وعاش عزيزاً، سلاحه الإيمان وصوته الحق الهادر ورايته الوعد الصادق الذي لا يتراجع ولا ينكسر”.

وقالت اللجان، في بيانها اليوم السبت، إن السيد حسن نصر الله “رحل جسداً وبقي روحاً في قلوب الأحرار والمقاومين، وأن الدم الذي يُسفك في سبيل الله ومن أجل قضية فلسطين يصبح مداداً يُكتب به تاريخ الأمة الجديد”.

كما أضافت أن “ذكراه ستبقى شاهدة على أن العطاء في سبيل الله أعظم من كل كلام، وأن من يقدّم نفسه قربانًا من أجل دينه ومن أجل القدس وفلسطين وغزة وشعبها يحيا خالدًا وإن غاب جسده الطاهر”.

وتابعت، أن “السيد حسن نصر الله امتلك البصيرة والرؤية الاستراتيجية لمعادلة الصراع والمواجهة مع العدو الصهيوني وقوى الطغيان والإستكبار العالمي”، مشيرة إلى أنه “يشكل بوصلة ومنارة ترسم طريق الأحرار نحو القدس وفلسطين، ويكسر غطرسة الكيان الصهيوني ويكشف زيف أسطورته الكاذبة”.

واختتمت بالقول “سلام على القائد شهيد الأمة السيد حسن نصر الله الذي ارتقى ليبقى اسمه عنواناً للجهاد والمقاومة واليقين بنصر الله الحتمي، وإنا على العهد باقون”.

المصدر: وكالة شهاب