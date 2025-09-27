حزب الله يحيي اليوم شهادة السيدين.. إحتفال مركزي في بيروت والجنوب والبقاع وكلمة مرتقبة للشيخ نعيم قاسم

يحي حزب الله مع أحرار العالم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين

وينظم حزب الله عند الرابعة والنصف من عصر اليوم السبت مهرجاناً مركزياً في مرقد سيد شهداء الأمة في جادة الإمام الخميني في بيروت وبالتزامن في مرقد السيد الهاشمي في دير قانون النهر وفي مرقد سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت البقاعية،تتخلله كلمة للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم يليها وقفة وجدانية لحظة عروج الشهيد الأسمى عند السادسة والدقيقة الحادية والعشرين في كل المناطق اللبنانية.

المصدر: موقع المنار