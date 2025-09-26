احياء حاشد في ساحة التحرير في بغداد للذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد نصرالله

اكتظت ساحة التحرير في بغداد بآلاف العراقيين الذين توافدوا اليوم لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، درّة لبنان وقائد الأمة.

وشهد المحفل التأبيني المركزي حضور نجل الشهيد، السيد جواد نصر الله، وسط مشاركة جماهيرية واسعة من مختلف أطياف الشعب العراقي، تعبيرًا عن الوفاء والتقدير للتضحيات الجليلة التي قدمها السيد الشهيد في سبيل القضية الفلسطينية والدفاع عن الأمة.

كما شارك في الفعالية رئيس أركان الحشد الشعبي السيد عبد العزيز المحمداوي والأمين العام للهيئة الفريق اول ركن تحسين عبد مطر العوادي.

وتأتي هذه الفعالية لتجسد رابط الولاء والوفاء المستمر لمبادئ المقاومة ونهج السيد حسن نصر الله، مؤكدة أن ذكراه ستظل حية في وجدان الأمة العربية والإسلامية.

المصدر: موقع المنار