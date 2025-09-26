الجمعة   
   26 09 2025   
   3 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 20:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    احياء حاشد في ساحة التحرير في بغداد للذكرى السنوية الأولى لشهادة السيد نصرالله

      اكتظت ساحة التحرير في بغداد بآلاف العراقيين الذين توافدوا اليوم لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، درّة لبنان وقائد الأمة.

      وشهد المحفل التأبيني المركزي حضور نجل الشهيد، السيد جواد نصر الله، وسط مشاركة جماهيرية واسعة من مختلف أطياف الشعب العراقي، تعبيرًا عن الوفاء والتقدير للتضحيات الجليلة التي قدمها السيد الشهيد في سبيل القضية الفلسطينية والدفاع عن الأمة.

      كما شارك في الفعالية رئيس أركان الحشد الشعبي السيد عبد العزيز المحمداوي والأمين العام للهيئة الفريق اول ركن تحسين عبد مطر العوادي.

      وتأتي هذه الفعالية لتجسد رابط الولاء والوفاء المستمر لمبادئ المقاومة ونهج السيد حسن نصر الله، مؤكدة أن ذكراه ستظل حية في وجدان الأمة العربية والإسلامية.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      النائب علي فياض: لبنان يمتلك الحق الثابت في الدفاع عن النفس

      النائب علي فياض: لبنان يمتلك الحق الثابت في الدفاع عن النفس

      بالصور | وقفة وفاء وعرفان في حارة حريك لإحياء ذكرى السيد حسن نصر الله والشهداء الأبرار

      بالصور | وقفة وفاء وعرفان في حارة حريك لإحياء ذكرى السيد حسن نصر الله والشهداء الأبرار

      حزب الله يقيم مراسم تكريمية للقائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي

      حزب الله يقيم مراسم تكريمية للقائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي