مشاهدُ تعرض للمرة الأولى وصور ورسائل… “السيد” في حلقة خاصة مساء غد على قناة المنار

تعرض قناة المنار غداً السبت عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، حلقة خاصة من إعداد وتقديم الزميلة منار صباغ بعنوان “السيد”، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهادة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله.

تستضيف الزميلة صباغ في الحلقة عائلةُ سماحةِ السيد، وتعرض بعضاً من آثاره، كما تتضمن مشاهدُ تعرض للمرة الأولى وصور ورسائل.

انها الذكرى…وهل فارقت أرواحَنا لحظة..عامٌ على الشهادة…ولا زلت سيدَ الأمة …نبضَ القلب..وانيسَ الروح…

سيدُ شهداءٍ الامة سماحةُ السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه…

عنهُ..سنحكي..

ونتلمَّسُ خطواتِ دربِه، من الطفولةِ..حتى القيادة…

و عن حُلُمِهِ الدائمِ بنيلِ الشهادة…

يُذكر أن الحلقة ستبث ايضاً في إعادة يوم الأحد الثانية والنصف بعد الظهر.

