العميد سريع: ضربنا أهدافاً للاحتلال في يافا.. وتصدينا لتشكيلات قتالية إسرائيلية





اعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان القوة الصاروخية نفذتِ عمليةً عسكريةً نوعية وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2 الانشطاريِّ متعددِ الرؤوسِ مستهدفاً أهدافًا حساسة عدةً في منطقةِ يافا المحتلة، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ، وتسببتْ في هروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ وتوقيفِ الحركةِ في مطارِ اللد.

وعلى صعيد اخر لفت العميد سريع في بيانه الى ان “الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من التصدي لعددٍ من التشكيلاتِ القتاليةِ وذلك بإطلاقِ عددٍ من الصواريخِ أرضِ جوٍّ أثناءَ العدوانِ الإسرائيليِّ الأخيرِ على بلدِنا وأجبرت بعضَها على المغادرةِ وإفشالِ جزءٍ من الهجومِ”.

ودعا العميد سريع “جميعَ الشركاتِ والسفنِ المدنيةِ والعسكريةِ التي تتواجدُ في مسرحِ العملياتِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ أو تعبرُ منهما إلى ضرورةِ التعريفِ عن نفسِها وكشفِ هُويتِها، ما لم فإنها ستكونُ عرضةً للاستهدافِ وتتحملُ كاملَ المسؤوليةِ”.

واكدت القوات المسلحة اليمني في بيانها على استمراريتها في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ وبوتيرةٍ متصاعدةٍ دفاعًا عن البلدِ وضمنَ التصدي للعدوانِ الإسرائيليِّ وإسنادًا لإخوانِنا الصامدين في غزةَ حتى وقفِ العدوانِ عليهم ورفعِ الحصارِ عنهم.





المصدر: مواقع اخبارية