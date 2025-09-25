تجمّع العلماء المسلمين وحركة الأمة يوزعان وجبات غذائية وعينات تموينية في بيروت عن روح السيد نصر الله

في أجواء الحزن والفخر التي يعيشها شعبنا وأمتنا برحيل القائد المقاوم، الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليه)، قام تجمع العلماء المسلمين وحركة الأمة بخطوة إنسانية مباركة، حيث تمّ توزيع وجبات غذائية وعيّنات تموينية على عدد كبير من العائلات المتعففة في العاصمة بيروت وضاحيتها، عن روح هذا القائد الذي أفنى عمره في خدمة المستضعفين والفقراء، والدفاع عن قضايا الأمة.

ويأتي هذا النشاط في إطار الوفاء لنهج السيد الشهيد، الذي علّم الأجيال أن مقاومة العدو الصهيوني لا تنفصل عن خدمة الناس وإعانة المحتاجين، وأن العطاء قيمة رسالية وجهادية لا تقل أهمية عن الموقف في ساحات النزال.

وقد أكدت اللجنة الاجتماعية في حركة الأمة أن هذا التوزيع ليس مجرد عمل اجتماعي وحسب، بل رسالة عهد ووفاء، وتجديد التمسك بالخط الرسالي الذي تركه السيد نصر الله (رحمه الله)؛ خط المقاومة، والبذل، والصدق، والوفاء للأمة وقضاياها العادلة، وفي مقدمتها فلسطين.

رحم الله السيد القائد، وجعل هذا العمل صدقة جارية في ميزان حسناته، وأبقى روحه حاضرة في وجدان الأمة وأجيالها.

المصدر: موقع المنار