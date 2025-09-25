عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 25 أيلول / سبتمبر 2025

العناوين



صحيفة الأخبار:



– إنهم يسرقون غسان كنفاني!

– سلام ينتقل إلى مرحلة إثارة الفتنة

– بوادر لوائح في البقاع الأوسط.. في انتظار قرار الحريري

– تأخير تعيينات الجمارك

– الضمّ ليس وليد لحظته: هكذا أُكلت الضفّة أكلًا

– 44 ألف مهجّر منذ تسعة أشهر: كيف يعيش فلسطينيّو المخيمات؟

– “حجّ” إلى البخاري في “فينيسيا”

صحيفة البناء:



– العرب والأتراك جدّدوا في نيويورك ثقتهم بترامب.. وويتكوف لحلّ قريب في غزّة

– اليمن يستهدف إيلات والحصيلة 50 إصابة منها 3 خطرة.. وذعر في مدن الكيان

– أسطول الصمود يقترب وجيش الاحتلال يتحرّش.. وسفن إيطالية وإسبانية تواكب

صحيفة اللواء:



– تفهُّم أميركي – فرنسي لخطَّة حصر السلاح.. وروبيو تجاوز كلام براك

– جلسة نيابية حامية الاثنين.. واتّصال بين برِّي وسلام يكرِّس هيبة الدولة وحرية التعبير

– تعاون برّي وسلام الحكمة والجرأة..

صحيفة الديار:



– ماكرون: سننظم مؤتمرًا لإعادة إعمار لبنان

– قانون تصويت المغتربين يفجّر مواجهة جديدة داخل المجلس

– لبنان في عين العاصفة: تهديدات أميركية بـ”نزع السلاح” أو الحرب

صحيفة الجمهورية:



– مخاوف من مرحلة ضغوط متزايدة

– سلام وهيكل: للحفاظ على الأمن

صحيفة النهار:



– نبيه بري لـ”النهار”: كلام المقايضة لا أساس له

– اقتراع المغتربين: حقوق ضائعة تطييرها المهل

صحيفة الشرق:



– وفود خرجت احتجاجًا على كلمة نتنياهو وترحيب بكلمة رئيس جمهورية لبنان

– عون: إذا سقط النموذج اللبناني فما من مكان آخر على الأرض لتكراره



الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا:



– تتحدث وسائل إعلام الكيان عن بلوغ التحديات التي تواجه حكومة بنيامين نتنياهو مرحلة حرجة رغم الدعم الأميركي الواسع والذي بدأ يصيبه التردّد وتعيد الظرف الحرج إلى ثلاثة عناصر جديدة: الأول هو التعثر العسكري الميداني في غزّة رغم القصف التدميري وعمليات القتل للمدنيين حيث التقدم بطيء ومشكوك فيه والقدرة على حماية القوات المتقدمة تحيطها أسئلة صعبة مع العبوات والقنص والعمليات النوعية للمقاومة، بينما يبدو اليمن وقد انتقل إلى مرحلة جديدة مستفيدًا من خبرات راكمها خلال سنتين في كيفية اختراق الدفاعات الجويّة خصوصًا في منطقة “إيلات” والانتقال إلى المناطق المدنيّة وما قد يحدث في الأيام المقبلة، ربما يحمل المزيد من الصعوبات بفعل استهدافات يمنية يصعب صدّها، أما العنصر الثالث فهو الأشد صعوبة بما يمثله أسطول الصمود الذي يضمّ عشرات السفن وعشرات النشطاء البارزين وقد نتج عن اقترابه من شواطئ غزّة دخول إسبانيا وإيطاليا بسفن نظاميّة للحماية والمساندة ما يضع الاحتلال أمام تحديات من نوع مختلف.

كواليس:



– تترقب جهات دوليّة مصير المفاوضات السورية “الإسرائيلية” باعتبارها الامتحان الحقيقي لجدية موقفين محوريين الأول الالتزام الأميركي باستقرار سورية واستعداد واشنطن للجم الاندفاعات “الإسرائيلية” التوسعية في الجغرافيا الإقليمية، والثاني درجة الجدّية العربية والتركية في صد الاندفاعة “الإسرائيلية” التي تستهدف الأمن القومي لدول إقليمية كبرى مثل مصر والسعودية وتركيا التي تشكّل سورية خط الدفاع الأول عن أمنها والتي لا يمكن للحكم الجديد فيها تلبية الشروط “الإسرائيلية” دون موافقة عربية تركية، والسؤال المحوري الذي تطرحه الجهات الدوليّة هو هل يمكن أن نشهد مقايضة عنوانها تلبية واشنطن للطلب العربي الإسلامي بوقف الحرب على غزّة وبيع الموقف للنظام العربي الإسلامي بينما هو بالفعل إخراج “إسرائيل” من مأزق متعاظم ميدانيًا وسياسيًا على أن يقدم العرب وتركيا الغطاء لتنازلات سورية جوهرية لصالح “إسرائيل” خصوصًا في ترك المجال الجوي السوري مباحًا لقوات الاحتلال مع عمق برّي يصل إلى حدود دمشق؟

صحيفة اللواء

همس:



– حسب مصادر ليست بعيدة عن أجواء الإدارة الأميركية أن ما صدر عن الموفد براك لا ينسجم تمامًا مع رؤية الفريق الذي يعمل على الأرض في لبنان.



لغز:



– يدور نقاش جدّي بين فريق وزاري من أجل إيجاد حلول مرضية لكافة العاملين في القطاع العام.



غمز:



– موظف بارز يتخوف من عرقلة تسميته لمركز مرموق في تعيينات المجلس الأعلى للجمارك، على خلفية الصراعات المحلية والشخصية.

صحيفة الجمهورية:

– لوحظ وجود ما يشبه القطعية بين مسؤول سياسي كبير وبين شخصية تمثل مؤسسة دولية كبيرة، لعدم ارتياح المسؤول لمواقف الشخصية الديبلوماسية.

– يقول نائب متقلب إنه وزميل له رصدا مبالغ مالية كبيرة لخوض الانتخابات جنبًا إلى جنب، على رغم من قلة حظوظهما.

– بعث رئيس دولة عربية رسائل غير مباشرة باستعداده لفتح أبواب المشاركة في عملية إنمائية واقتصادية، ضمن إطار تفاهمات أوسع.

صحيفة النهار:

– تعجز وزارة التربية عن مراقبة أقساط المدارس إذ إن المبالغ المسددة بالدولار تذهب إلى “صندوق الدعم” الذي ابتكرته المدارس في الأزمة المالية وانهيار الليرة في ما أبقت على الأقساط بالليرة اللبنانية مسجلة رسميًّا في موازناتها وهي بقيمة لا تقاس نسبة إلى المبلغ بالدولار.

– يشكو الأساتذة المتقاعدون في التعليم الخاص من إمكان عودتهم إلى قبض نحو 30 دولارًا شهريًا نهاية الشهر المقبل، في حال لم تقر سلفة الـ 200 مليار ليرة إلى صندوق التعويضات علما أنّ اقتراح القانون لم يرسل بعد من الحكومة إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره.

– مدّد وزير الداخلية العمل بتراخيص “الفوميه” إلى آخر السنة بعدما تعذر العمل بمنصة كان تم إعلان عنها سابقا لتداخل السياسة بالأمن بالضرورات الصحية والمرضية للحصول على رخصة العازل.

– بدا مستغربًا أن يعمد ضابط في الخدمة إلى اصدار بيانات عبر وكيله القانوني يرد فيها على تهم موجهة إليه بدل أن تفعل ذلك المؤسسة التي ينتمي اليها.



