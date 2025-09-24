منظمة العفو الدولية تحث السلطات اللبنانية على التحرك سريعًا لضمان حقوق ضحايا العدوان الإسرائيلي

بمناسبة مرور عام على العدوان الصهيوني الواسع على لبنان، أكدت منظمة العفو الدولية أنه “يجب على لبنان أن يتحرك بسرعة لضمان حصول الضحايا على المساءلة التي يستحقونها، في حين يتعين على الدول الأخرى – لا سيما الولايات المتحدة – أن توقف فورًا جميع عمليات نقل الأسلحة وغيرها من أشكال المساعدة العسكرية لإسرائيل، نظرًا للخطر الكبير المتمثل في إمكانية استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة أن تسلك السلطات اللبنانية كل طريق قانوني متاح لحماية حق الضحايا والمجتمعات في التعويضات، بما في ذلك التعاون مع الأمم المتحدة لتشكيل مسجّل الأضرار.

ممثلة المنظمة كريستين بيكرلي اعتبرت انه:” من حق كل عائلة نازحة العودة إلى منزلها. وينبغي على إسرائيل أن تسمح فورًا بالعودة الآمنة وأن تقدم بشكل سريع تعويضات كاملة ووافية لجميع ضحايا جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني”.

المصدر: منظمة العفو الدولية