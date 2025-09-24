“كتائب القسام” تعلن تدمير دبابة ميركافا وآلية للعدو الإسرائيلي جنوب غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها “دمّرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة”.

كما بثّت القسام مشاهد قالت “إنها من تدمير آلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة تل الهوى”، وأظهرت المشاهد “انفجار الآلية الإسرائيلية وتصاعد الدخان منها بشكل كثيف بعد استهدافها من قِبل مقاتلي القسام”.

من جهة ثانية، قالت القسام إنها قصفت، الثلاثاء، تجمعات للعدو الإسرائيلي في موقع كارني شرق مدينة غزة بقذائف هاون وصواريخ رجوم عيار 114 ملم.

وتأتي هذه العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسطينية في غزة في إطار الرد على جيش العدو الإسرائيلي الذي يواصل ارتكاب حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي إطار ردها على عملية “عربات جدعون 2” التي شنّها العدو في مدينة غزة لتهجير سكانها.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام