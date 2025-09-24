الأربعاء   
    لبنان

    اتفاقيات تعاون بين مستشفى جزين الحكومي ومستشفى أوتيل ديو الجامعي

      تم في وزارة الصحة توقيعُ اتفاقياتِ تعاونٍ بين مستشفى جزين الحكومي ومستشفى أوتيل ديو الجامعي، بحضور وزيرِ الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين.. وتهدف الاتفاقياتُ الجديدةُ إلى تعزيزِ الشراكةِ الطبية بين الطرفين، وتطويرِ مستوى الخِدماتِ الصحيةِ المقدمةِ للمواطنين في منطقة جزين، وتخفيفِ الأعباءِ عن المرضى.

      وأكد وزيرُ الصحة العامة دعمَه الكاملَ لمستشفى جزين الحكومي، مشدداً على أهميةِ هذه الخطوةِ في خدمة المرضى والمواطنين، وعلى ضرورةِ تعزيزِ التعاونِ بين المستشفياتِ لتقديمِ خدماتٍ صحيةٍ أفضلَ وأكثرَ كفاءة.

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بزشكيان: الترويكا الأوروبية فعّلت العقوبات ضدنا بدعم أميركي وهذا إجراء غير قانوني

      بزشكيان: إيران لن تركع أمام المعتدين وستنهض أقوى بوحدتها

      بزشكيان: قادة “إسرائيل” يتبجحون بخريطة “إسرائيل الكبرى” ما يكشف نواياهم لفرض ذلك بالقوة والبطش