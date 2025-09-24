الأربعاء   
    سوريا | حرائق واسعة تجتاح غابات ريف اللاذقية وتمتد إلى حماة وحمص وسط صعوبات في الإخماد

      اجتاحت حرائق واسعة غابات وأحراج ريف اللاذقية، وامتدت إلى مناطق في حماة وحمص، وسط جهود مكثفة لفرق الإطفاء والدفاع المدني السوري لإخمادها لليوم الثالث على التوالي.

      وتواصل أكثر من 30 فرقة إطفاء، مدعومة بآليات ثقيلة وصهاريج مياه، وبمشاركة أهالي المناطق، محاولات السيطرة على النيران التي تتركز في محور جبل التركمان، حيث التهمت الحرائق مساحات واسعة من قرى السكرية وريحانية ودغمشلية وسويك وغمام، وسط صعوبات كبيرة بسبب وعورة التضاريس وغياب مصادر المياه وانتشار الألغام ومخلفات الحرب.

      وأوضح الدفاع المدني أن ألسنة اللهب حاصرت إحدى الفرق في قرية غمام، ما أدى إلى احتراق آليتين لتزويد المياه، غير أن رجال الإطفاء تمكنوا من الخروج سالمين.

      كما تواصلت الحرائق في جبل الأكراد بمنطقة عين غزال، وأسفرت عن إصابة أحد رجال الإطفاء بحالة اختناق.

      في المقابل، تمكنت الفرق من إخماد حرائق اندلعت في ريف جبلة، إضافة إلى السيطرة على حرائق حراجية في وادي العيون بريف حماة، وأخرى في أحراج حبنمرة وعلي بريف حمص الغربي.

      ويؤكد الدفاع المدني أن الجهود تواجه تحديات مضاعفة بفعل سرعة الرياح الشرقية الجافة والتضاريس الوعرة، إلى جانب موجة الجفاف الأسوأ التي تضرب سوريا منذ ستة عقود، ما جعل مساحات واسعة من الغابات عرضة للاشتعال السريع وانتشار الحرائق.

