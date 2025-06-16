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الدفاع الروسية : إسقاط 12 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعتين



أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات الدفاع الجوي في الجيش، تصدت وأسقطت 12 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعتي أوريول وفورونيج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.

أضافت في بيان، نقلته “روسيا اليوم”: “في الفترة من الساعة 23:55 بتوقيت موسكو يوم 15 حزيران إلى الساعة 02:45 بتوقيت موسكو يوم 16 حزيران، اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 12 طائرة بدون طيار من نوع الطائرات الأوكرانية: 11 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة أوريول وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج”.

وأفاد حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف عبر قناته على تيلغرام، بأنه “لم يتم تسجيل وقوع أي إصابات أو أضرار ميدانية نتيجة هجوم الطائرة المسيرة”.

وقال : “لا يزال خطر هجوم بطائرات مسيّرة في المنطقة قائما”.

المصدر: روسيا اليوم