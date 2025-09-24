زيلينسكي: بإمكان الصين إجبار روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، إن الصين بإمكانها، إذا أرادت، إجبار روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: “بدون الصين، روسيا وبوتين لا قيمة لها. ومع ذلك، غالبًا ما تلزم الصين الصمت وتنأى بنفسها بدل العمل من أجل السلام”.

وفي السياق ذاته، قال نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، إن بلاده “منذ اليوم الأول للأزمة حافظت على موقف موضوعي وغير منحاز، داعيةً إلى وقف الأعمال القتالية والدفاع عن محادثات السلام بهدف التوصل إلى حل سياسي”.

وأشاد زيلينسكي بالدعم الأميركي لأوكرانيا، مؤكدًا أن كييف “وافقت على جميع مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات مع روسيا لإرساء السلام”.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “نعتمد على تحركات أميركا لدفع روسيا نحو السلام. موسكو تخشى أميركا وتنصت لما تقول”.

وفي تصريح مفاجئ، أكد الرئيس الأميركي ترامب الثلاثاء أن أوكرانيا قادرة على الانتصار في حربها ضد روسيا، مشيرًا إلى أن الأوكرانيين قادرون على استعادة بلادهم بالكامل، وربما “الذهاب أبعد من ذلك”.

