غدار دان تصريحات براك: ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة قادرة على لجم العدوان

دان الأمين العام لـ”التجمّع العالمي لدعم خيار المقاومة”، يحيى غدار، في بيان له الثلاثاء، مواقف وتصريحات توماس براك، واعتبر أن “تصريحاته تُعدّ إعلان حرب وتمهيدًا للإرهابي نتنياهو، وتبريرًا لمخططه في استمرار احتلال أجزاء من لبنان، والاعتداء على البلاد: دولةً، وجيشًا، وشعبًا، ومقاومة، وبُنى تحتية”.

وطالب غدار “رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، بإصدار مواقف وبيانات إدانة لهذا التدخّل السافر، ولتبريره وتغطيته للاحتلال والاعتداءات، ورفض اللقاء به والتعامل معه كمعتدٍ غير مرغوب فيه”، ونبّه إلى “ضرورة تنبّه الجيش والدولة بمختلف مؤسساتها، إلى جانب الشعب والمقاومة، للمخاطر التي بشّر بها براك،” داعيًا إلى “الاستنفار والتحوّط لاحتمال عدوان إسرائيلي واسع يستهدف الجميع، خصوصًا أن براك أعلن صراحةً عدم جدوى الوساطة، وتملّص من الالتزامات ومن اتفاق وقف النار والقرار 1701”.

وأكّد غدار أن “ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة قادرة على لجم العدوان، وإلحاق الهزيمة بإسرائيل وأذنابها وأدواتها، ولن تُرهبنا تصريحات الإرهابي نتنياهو وشريكه توماس براك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام