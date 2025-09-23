“لجنة الأسير سكاف”: للمشاركة الكثيفة في فعاليات ذكرى استشهاد السيد نصر الله

دعا رئيس “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية، يحيى سكاف”، جمال سكاف، “جماهير المقاومة في لبنان وكل الأحرار في أنحاء العالم إلى المشاركة الكثيفة في فعاليات الذكرى السنوية الأولى لشهادة سيد شهداء الأمة، وقائد مقاومتنا، وعزيز قلوبنا، سماحة السيد حسن نصر الله، رضوان الله تعالى عليه”، مؤكدًا أن “هذه الذكرى تحمل رمزية ودلالات كبيرة على مستوى العالم”.

ولفت سكاف في بيان له، الثلاثاء، إلى أن “في هذه المناسبة نستذكر عظمة شخصية تجسّدت فيها كل معاني التضحية والفداء، فكان كالجبل الشامخ في حياته واستشهاده، بعدما أسقطوا عليه أطنان حقدهم خوفًا ورُعبًا من نبرة حنجرته التي يهابها العالم أجمع، ويحسب لها ألف حساب”.

وتابع سكاف “لا يسعنا ونحن نحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سماحته، إلا أن نرفع رؤوسنا بمن قادنا من عصر الانكسار إلى زمن الانتصار، وهو الذي قدّم فلذة كبده، الشهيد هادي، إلى جانب رفاقه من قافلة شهداء المقاومة الذين ارتقوا في المعارك البطولية بمواجهة الاحتلال”.

وقال سكاف: “في هذه الذكرى، نُجدّد عهدنا ووعدنا للسيد، الذي إن وعد وفى، ونقول له: إنّا على العهد باقون، لأنه القائد الذي اختار نصرة أبناء غزة حين تخلّى عنهم كل العالم، وقاد معركة بطولية تاريخية لإسناد غزة في مواجهة الكيان الصهيوني وحلفائه، وهي معركة ستتذكرها الأجيال القادمة بكل فخر واعتزاز”، واكد “لقد أصبح الشهيد السيد حسن نصر الله قدوةً لمسيرة الحق في وجه الطغيان والاستكبار العالمي، المتمثل بالمشروع الصهيو–أميركي”.

المصدر: موقع المنار