تحذيرات من تدهور الوضع الصحي لأسيرة فلسطينية في سجون العدو الإسرائيلي

حذّرت مؤسسات حقوقية من تدهور الوضع الصحي للأسيرة الفلسطينية فداء عساف، من بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، والمعتقلة في سجون العدو الإسرائيلي منذ سبعة أشهر.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “الأسيرة عساف تواجه خطرًا حقيقيًا على حياتها، إذ تعاني من مرض سرطان الدم، الذي تفاقم بفعل الإهمال الطبي المتعمّد.”

وكانت مؤسسات الأسرى قد أوضحت أن “الأسيرة المريضة فداء عساف، القابعة في سجن الدامون، تعاني من تدهور حاد في حالتها الصحية نتيجة تفاقم مرض السرطان، الذي ازداد سوءًا بفعل الظروف الاعتقالية القاسية واللاإنسانية التي تعيشها الأسيرات داخل السجن.”

كما أوضحت الأسيرة، بعد زيارة محامية لها في وقت سابق، أن “المرض كان مستقرًا قبل الاعتقال، إلا أن الفحوصات الأخيرة كشفت عن ارتفاع خطير في مؤشرات الورم، ما يدل على تأثير سلبي مباشر للبيئة الاعتقالية على حالتها الصحية.”

وأضافت أن “الأسيرات محرومات من أبسط الحقوق، كالمستلزمات الصحية، ومستلزمات النظافة الشخصية والنسائية، فضلًا عن النقص الحاد في الملابس، وحرمانهن من شراء احتياجاتهن من الكانتينا (الدكان).”

وتابعت الأسيرة: “كما تم حرمان الأسيرات مؤخرًا من الخروج إلى ساحة الفورة بشكل كامل، قبل أن تسمح إدارة السجن، قبل أيام فقط، بثلث ساعة يوميًا، فيما لا يزلن معزولات تمامًا عن العالم الخارجي، خصوصًا في ظل حالة الطوارئ ومنع زيارات المحامين.”

وأفادت: “أنها اعتُقلت بتاريخ 24 شباط/فبراير 2025، أثناء عودتها من مجمّع رام الله الطبي بعد إجراء فحوصات طبية، وقد تعرّضت خلال ذلك للتفتيش العاري عدّة مرات، وتلقّت شتائم نابية، كما احتُجزت داخل زنزانة قذرة مليئة بالحشرات، بلا ماء، ولم يُقدَّم لها الطعام لعدّة أيام.”

يُذكر أن الأسيرة فداء عساف من بلدة كفر لاقف بمحافظة قلقيلية، وهي متزوجة وأم.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام