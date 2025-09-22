الإثنين   
   22 09 2025   
   29 ربيع الأول 1447   
   بيروت 13:53
    دولي

    مالطا تعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

      أعلن مكتب رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين.

      وتنضم مالطا بذلك إلى مجموعة من الدول التي اتخذت هذه الخطوة، بعد اعتراف كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين أمس الأحد، ومن المتوقع أن تتخذ فرنسا وعدة دول أخرى القرار نفسه اليوم.

      وأشارت الحكومة المالطية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار “دعم حل الدولتين والتوصل إلى سلام” في المنطقة، مع الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع “الكيان الصهيوني. ورأت أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل خطوة تاريخية. وأشادت بتسليم شحنة طحين إلى قطاع غزة،

      المصدر: رويترز

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 61 شهيدا و220 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

      وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65344 شهيدًا و166795 إصابة منذ بدء العدوان على غزة

      مصلحة الاقتصاد جنوباً: إعادة فتح مسلخ صيدا بعد التثبت من تنفيذه الشروط المطلوبة

