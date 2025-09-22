مادورو يعرض حواراً مباشراً مع ترامب وينفي دور فنزويلا في تهريب المخدرات

قدّم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عرضاً لإجراء محادثات مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي رسالة بعث بها مادورو إلى ترامب بتاريخ السادس من سبتمبر ونشرتها فنزويلا اليوم، نفى الرئيس الفنزويلي المزاعم الأمريكية بأن بلاده تلعب دوراً رئيسياً في تهريب المخدرات، موضحاً أن خمسة بالمئة فقط من المخدرات المنتَجة في كولومبيا تُهرّب عبر فنزويلا، وأن السلطات أحبطت ودمرت 70% منها.

وكتب مادورو: “آمل أن نتمكّن معاً من دحض الأكاذيب التي لوّثت علاقاتنا، والتي يجب أن تكون تاريخية وسلمية… هذه القضايا وغيرها ستبقى مطروحة لحوار مباشر وصريح مع مبعوثكم الخاص ريتشارد جرينيل لتجاوز الضوضاء الإعلامية والأخبار الزائفة”.

وأكدت كراكاس أن الرسالة سلّمت إلى وسيط بعد أربعة أيام من الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل 11 شخصاً قالت واشنطن إنهم أعضاء في عصابة “ترين دي أراجوا” ومتورطون في تهريب المخدرات، فيما عرضت واشنطن مكافأة 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على مادورو.

وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الكاريبي عبر نشر سفن حربية وعشر مقاتلات من طراز “إف-35” في بورتوريكو، ضمن حملة ضد كارتيلات المخدرات، فيما اعتبرت فنزويلا هذا الانتشار “تهديداً عسكرياً”، وأعلنت إطلاق مناورات في جزيرة لا أورخيلا، على بعد 65 كلم من البر الرئيسي.

وتحدث مادورو عن “خطة إمبريالية لتغيير النظام وسرقة نفط البلاد”، فيما وصف وزير دفاعه ما يحدث بأنه “حرب غير معلنة”، وسط استمرار التوترات وعدم صدور رد رسمي من البيت الأبيض على الرسالة حتى الآن.

المصدر: رويترز