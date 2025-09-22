رئيس وزراء هنغاريا: الغرب لم يعد نموذجاً يُحتذى به

رأى رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أنّ الغرب لم يعد نموذجاً يُحتذى به، داعياً إلى التحلّي بالشجاعة والاعتراف بهذه الحقيقة، والسير في طريق آخر ينسجم مع مصالح الشعوب وقيمها.

وفي تغريدة له عبر منصة “إكس”، شدّد أوربان على أنّ الاتحاد الأوروبي يترنّح على حافة الانهيار، غارقاً في أزماته المالية وأعباء الهجرة، وعاجزاً أمام تفشّي العنف وفشل سياساته. وأكد أنّ بلاده هنغاريا تواصل التمسّك بثوابتها عبر رفض الهجرة ودعم الأسر وتوفير فرص العمل.

وحذّر أوربان من أنّ أوروبا ستنهار أمام أعين العالم إذا لم يُستبدل الليبراليون في بروكسل بحكومات وطنية، مشيراً إلى أنّ المهلة الزمنية المتاحة لإجراء أي تغيير جذري لا تتجاوز عامين إلى ثلاثة أعوام.

ولفت رئيس الوزراء الهنغاري إلى أنّ زمن الهيمنة الغربية الذي استمر لخمسة قرون قد ولّى، وأن مشروع التغريب للعالم بأسره فشل، فيما انتقل مركز الاقتصاد العالمي إلى الشرق، مؤكداً أنّ القرن المقبل سيكون قرن أوراسيا.

كما شدّد أوربان على أنّ النظام الليبرالي العالمي قد انتهى، وأن الدول التي ستنجح في المرحلة المقبلة هي تلك القادرة على الدفاع عن قيمها وصون هويتها، في حين ستتراجع الدول التي تُسلّم نفسها للهيمنة الغربية.

المصدر: روسيا اليوم