“رابطة معلمي التعليم الأساسي”: للإقفال حدادا على شهداء مجزرة بنت جبيل

دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، في بيان لها يوم الأحد، إلى الإقفال في المدارس الرسمية غدًا الإثنين، حدادًا على أرواح التلامذة الأبرياء الذين سقطوا شهداء على مذبح الوطن، في المجزرة الصهيونية التي ارتُكبت في مدينة بنت جبيل – جنوب لبنان، والتي ارتقى فيها خمسة شهداء، بينهم ثلاثة أطفال.

وقالت الرابطة “هم الأطفال الذين من حقهم الحياة، ومن حقهم اللعب، ومن حقهم أن يتعلموا”، وتابعت “ها هم اليوم مضرجون بدمائهم لأن العدو لا يميّز بين طفل وشيخ، بل هو نهم إلى سفك الدماء وترويع الآمنين”، وأضافت “ثلاثة شهداء أطفال في بنت جبيل قضوا، وقبلهم سقط عدد من التلامذة في مختلف المناطق اللبنانية، ولن يتوقف العدو الصهيوني عن القتل”، وسألت “هل في دولتنا من يضمن الأمن والأمان للتلاميذ؟”.

وأضافت الرابطة “إننا نطالب، قبل كل شيء، بالأمن والأمان والاستقرار للتلاميذ والمعلمين والأساتذة، فظلم العدو علينا نتوقعه في كل حين”، وتابعت “نأمل ألا يأتي الظلم من الحكومة، بل أن تعمل على إقرار زيادة للأساتذة والمعلمين، لأن ظلم ذوي القربى أشد مرارة”.

وتوجّهت الرابطة “بالعزاء إلى المدرسة الإنجيلية في صور باستشهاد طلابها”، وأكدت دعوتها إلى “الإقفال حدادًا على أرواحهم”، وأملت أن “يستيقظ ضمير العالم لردع العدو الصهيوني ووقف المجازر بحق اللبنانيين”.

المصدر: موقع المنار