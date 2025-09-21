الأحد   
    مئات المتظاهرين في مالمو السويدية تضامنًا مع غزة ورفضًا للسياسة الإسرائيلية

      نظّم المئات من سكان مدينة مالمو السويدية، مظاهرة للتعبير عن تضامنهم مع قطاع غزة، ورفض السياسة الإسرائيلية التي وصفوها بأنها “جرائم إبادة” و”حصار إنساني”.

      وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات مثل “الأطفال يُقتلون في غزة”، “المستشفيات تُقصف”، و”قفوا ضد المجاعة”، وردّدوا شعارات تطالب بوقف العدوان فورًا وفتح ممرات إنسانية لتقديم المساعدات إلى القطاع المنكوب.

      وجاءت المظاهرة ضمن موجة احتجاجات متصاعدة في السويد وعدة دول أوروبية، بمشاركة ناشطين منظمات مجتمع مدني، عائلات، وطلاب، وتم تنظيمها بشكل سلمي تحت مراقبة الشرطة.

      المصدر: موقع المنار

