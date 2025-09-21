المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان رسمي عن تعليق مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك على خلفية ما وصفه بالإجراءات غير المدروسة التي اتخذتها ثلاث دول أوروبية بشأن الملف النووي الإيراني، رغم تعاون وزارة الخارجية الإيرانية مع الوكالة وتقديم خطط لحل القضايا العالقة.

وعقد المجلس اجتماعًا برئاسة الرئيس مسعود بزشکیان، تم خلاله بحث الأوضاع الإقليمية ومغامرات الكيان الصهيوني، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات على الساحة الدولية، بما يشمل العمليات العسكرية والعقوبات المفروضة على إيران.

وأكد الاجتماع أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الظروف الراهنة ستتركز على زيادة التعاون لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة. كما جرى مراجعة الإجراءات الأوروبية الثلاث الأخيرة، التي اعتبرها المجلس غير مدروسة، واتخذها أساسًا لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليًا.

وكُلفت وزارة الخارجية الإيرانية بمواصلة مشاوراتها ضمن إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، لضمان حماية المصالح الوطنية للبلاد.

وشمل البيان إشادة بالخطوة التي اتخذتها السلطة القضائية بالإفراج عن عدد من السجناء، معتبرة أن هذه المبادرة تعزز التضامن الوطني وتعكس حكمة السلطة القضائية في تعزيز الوحدة الوطنية.

المصدر: وكالة ارنا