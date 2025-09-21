الوزير حيدر: مجزرة بنت جبيل جريمة حرب موصوفة

استنكر وزير العمل في لبنان محمد حيدر في حديث له الأحد “بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة بنت جبيل، والتي أودت بحياة خمسة شهداء أبرياء، من بينهم ثلاثة أطفال”.

وقال حيدر إنّ “هذا الاعتداء الجبان على المدنيين العزّل يُعدّ جريمة حرب موصوفة، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، ويأتي في إطار مخطّط واضح يستهدف أهالي الجنوب العائدين إلى قراهم، بهدف تفريغها وتهجير سكانها”، مؤكداً أن “هذا المخطط لن ينجح، لأن إرادة أبناء الجنوب أقوى من آلة الإجرام، وتمسّكهم بأرضهم أرسخ من كل محاولات العدوان”.

ودعا حيدر “المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتهم، والضغط الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية”، وأكد ان “دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وستبقى هذه المجزرة وصمة عار على جبين المحتل، ودافعاً لنا جميعاً للتمسّك بحقوقنا الوطنية والدفاع عن شعبنا وأرضنا بكل الوسائل المشروعة”.

المصدر: موقع المنار