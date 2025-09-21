العميد مصطفى حمدان يدعو إلى تحرك عاجل بعد مجزرة بنت جبيل

علق العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي على المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبت في مدينة بنت جبيل، وأسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، مؤكداً أن الوقت حان للقيام بتحرك جدي وعملي بعيداً عن المناشدات والكلام الإعلامي.

وأشار حمدان إلى أنّ “بلا عنتريات ومناشدات لمجلس الأمن، وتوسلات للأميركان وكثرة حكي وبيانات… يا رؤساء لبنان، بما أنّكم عملتم وراق لتنفيذ القرارات الدولية، حان وقت الحقيقة وعدم بيع الأوهام”.

ودعا العميد إلى “جمع مجلس الدفاع الأعلى، وبما أنّ الجيش هو الحامي والضامن لكل لبنان، اعملوا مناشدة لكل الدول العربية والأجنبية الصديقة والإسلامية لإرسال سلاح ردع ودعم لجيشنا”، مؤكداً أنّ “أبناؤنا في الجيش قادرون على مواجهة التحديات بكل ما لديهم من دم وشجاعة وسلاح”.

وأضاف: “سلّحوا الجيش لمواجهة التحديات، وكل الحلول الأخرى مجرد كلام ولن ينتج إلا المزيد من الدمار والتوحش الإجرامي ليهود التلمود والمعلم الأكبر المجرم الأميركي”.

وختم العميد قائلاً إنّ “الحفاظ على الكرامة والسيادة الوطنية وأرواح المواطنين يبدأ بخطوة واحدة… تجرّأوا واعملوها”.

المصدر: موقع المنار