    تقارير مصورة

    حزب الله يكرم فتية وفتيات المسجد باحتفال أقيم في الهرمل 

    حزب الل يكرم فتية وفتيات المسجد باحتفال اقيم في الهرمل .

    تقرير: غسان قانصوه

    المصدر: موقع المنار

