فلسطين | احتجاجات واسعة في الداخل المحتل للمطالبة بصفقة تعيد الأسرى أحياءً و توقف الحرب في غزة

شهدت مدينتا “تل أبيب” و القدس المحتلة، مساء السبت، احتجاجات واسعة نظمها أهالي الأسرى المحتجزين في غزة ومؤيدون لهم، للمطالبة بإبرام صفقة فورية لإطلاق سراح ذويهم وأبنائهم، وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وتجمع آلاف المحتجين في “ساحة المحتجزين” في تل أبيب، حيث رفعوا لافتات ضخمة تحمل صور أبنائهم، وهتفوا “الآن!” باللغة العبرية، مطالبين الحكومة الإسرائيلية ببذل جهود عاجلة لإنقاذ من تبقّى من أبنائهم أحياءً، عبر صفقة تبادل، ووقف الحرب التي تهدد بقتلهم.

وانتقلت الاحتجاجات لاحقاً إلى القدس المحتلة، حيث تجمع المتظاهرون بالقرب من مقر إقامة نتنياهو، حاملين صور المحتجزين والأعلام الصفراء التي أصبحت رمزاً لقضيتهم. ورفع أحد المحتجين لافتة كُتب عليها باللغة الإنجليزية “انهوا هذه الحرب اللعينة”، مما يعكس مستوى الإحباط والسخط المتصاعد.

وألقى عدد من أهالي المحتجزين والناجين كلمات خلال الاحتجاجات، حيث قال يائير هورن، الناجي من الأسر وشقيق إيتان الذي لا يزال محتجزاً: “لقد نجوت من هذا الأسر وخرجت بموجب صفقة، ويبدو أن الصفقة هي الطريقة الصحيحة والوحيدة لإنقاذ جميع المحتجزين”.

من جانبها، وجهت عيناف زانجوكر، والدة الأسير المحتجز ماتان، انتقاداً لاذعاً لنتنياهو قائلة: “أنا أيضا أصرخ هذا الأسبوع في شارع مقر رئيس الوزراء من أجل صفقة شاملة وإنهاء الحرب، لكن نتنياهو يغلق نوافذ بيته، لا يوجد مكان حار بما يكفي في الجحيم لقائد مثل هذا”.

وأعرب يوتام كوهين، شقيق المحتجز نمرود، عن مخاوفه العميقة على حياة أخيه، قائلاً: “كل يوم يمر، وكل ليلة من القصف قد تكون الليلة الأخيرة للمحتجزين في غزة… كل انفجار يتعرضون له يمكن أن يحولهم إلى رماد”.

كما عبر المحتجون عن رفضهم لاستمرار الحرب. وقال ماتان هوفري : “هذه الحرب حرب سياسية لا معنى لها. لقد حان الوقت لإيقافها”. بينما قال تال شيبر: “المجيء إلى هنا ورؤية أنك لست وحدك مع الأمل، الناس الذين يأتون إلى هنا كل أسبوع هم أناس لديهم أمل، وأمل في أننا نستطيع صنع التغيير”.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية في مدينة غزة، وسط تقارير عن سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين، وتصاعد الدعوات الدولية للتهدئة وإيجاد حل سياسي.

المصدر: وكالات