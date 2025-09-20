فرنسا | عشر دول غربية تستعد للاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر في نيويورك

أعلن مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عشر دول غربية ستشارك في مؤتمر يُعقد الاثنين المقبل في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، للإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين.

وبحسب المستشار، فإن هذه الدول هي: فرنسا، بريطانيا، أستراليا، كندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، البرتغال، مالطا، أندورا، وسان مارينو.

وأكدت الرئاسة الفرنسية، أمس الجمعة، أن ضم “إسرائيل” للضفة الغربية خط أحمر، فيما شدد ماكرون على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من خطة سلام شاملة تضمن الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأوضح ماكرون أن خطابه خلال المؤتمر سيشكل الإعلان الرسمي عن الخطوة، بمشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر اتصال مرئي.

وأثارت الخطوة الفرنسية وحلفائها غضب “تل أبيب”، التي اعتبرت الاعتراف “مكافأة لحماس”. فيما لمّح مسؤولون إسرائيليون إلى خيارات للرد، من بينها تسريع ضم الضفة أو إغلاق القنصلية الفرنسية بالقدس، وهو ما ردت عليه باريس بالتحذير من إجراءات مماثلة.

وكان ماكرون قد صرّح في مقابلة مع القناة الإسرائيلية 12 أن الاستيطان “يدمر حل الدولتين”، مشيراً إلى أن استمرار العمليات العسكرية في غزة قد يفتح الباب أمام عقوبات على “إسرائيل”.

يأتي ذلك بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت آلاف الضحايا وسط اتهامات بارتكاب جرائم إبادة وتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية.

المصدر: وكالات