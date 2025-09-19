مظاهرات حاشدة في صنعاء نصرة لغزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني

شهد ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم، مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار “مع غزة.. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان”، تأكيداً على الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

كما شهدت مختلف ميادين العاصمة مسيرات مماثلة، استجابة لدعوة قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، حيث أكّد المشاركون أن الأحداث والتطورات الأخيرة خلال العدوان على غزة تثبت أن خيار الجهاد هو الخيار الصائب والحكيم.

وشدد بيان صادر عن المسيرات على أن أي خيارات أخرى للتعامل مع العدو لا قيمة لها، بل تزيده طغياناً واستباحة، مستشهدين بقمة الدوحة الأخيرة كدليل على فشل الحلول التفاوضية مع الاحتلال.

وحيا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني، مباركين العمليات العسكرية الأخيرة للمقاومة الفلسطينية التي أسفرت عن إصابة العدو الصهيوني بأضرار كبيرة، مؤكدين التمسك بخط الجهاد المقدس والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، واستمرار الدعم والإسناد لغزة ومقاومتها.

كما بارك البيان العمليات العسكرية المتصاعدة للقوات المسلحة اليمنية والتي أسفرت عن ضرب أهداف استراتيجية للعدو الصهيوني، محذراً الحكومة السعودية والحكومات الأمريكية والبريطانية وكل من يحاول التدخل لحماية الاحتلال من أن أي محاولة من هذا النوع ستبوء بالفشل والخسران.

المصدر: موقع المنار