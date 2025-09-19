الجمعة   
   19 09 2025   
   26 ربيع الأول 1447   
   بيروت 15:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    غازبروم الروسية تبحث آفاق التعاون مع إيران

      أعلنت شركة غازبروم الروسية أن زيارة وفدها الأخيرة إلى طهران شهدت استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران، بما في ذلك في قطاع الغاز.

      وخلال الزيارة، التقى وزير الطاقة الروسي والمدير التنفيذي لشركة غازبروم رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية ووزير النفط، بحسب ما أفادت وكالة “ودوموستي” الروسية للأنباء. كما أجرى رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للغاز محادثات مع الوفد الروسي خلال الزيارة.

      وأشارت غازبروم إلى أنها كانت قد وقّعت في أواخر حزيران/يونيو 2024 مذكرة تفاهم استراتيجية مع الشركة الوطنية الإيرانية للغاز، تهدف إلى صياغة إطار لتوريد الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران.

      المصدر: وكالة ارنا

      مواضيع ذات صلة

      عراقجي وبن فرحان يناقشان هاتفياً الاتفاق الدفاعي بين السعودية وباكستان

      عراقجي وبن فرحان يناقشان هاتفياً الاتفاق الدفاعي بين السعودية وباكستان

      مجلس الأمن يصوّت على إعادة العقوبات على إيران

      مجلس الأمن يصوّت على إعادة العقوبات على إيران

      إيران | عراقجي: قدمنا مقترحاً معقولاً لأوروبا ولا يمكن أن تتحمل إيران المسؤولية وحدها

      إيران | عراقجي: قدمنا مقترحاً معقولاً لأوروبا ولا يمكن أن تتحمل إيران المسؤولية وحدها