مجلس الأمن يصوّت على إعادة العقوبات على إيران

يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا “آلية الزناد”.

وأكدت الرئاسة الدورية للمجلس أنّ جلسة مناقشة مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة من صباح الجمعة.

وبموجب القرار 2231، الذي شكّل الإطار القانوني للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، سيُطرح للتصويت مشروع قرار يُبقي على الوضع القائم، أي استمرار رفع العقوبات.

ولإقراره، يتوجّب أن يحظى بموافقة تسعة من أعضاء المجلس الـ15. غير أنّ مصادر دبلوماسية أكدت لوكالة “فرانس برس” أنّ هذا العدد غير متوافر، ما سيعني عملياً إعادة فرض العقوبات.

وسيؤدي رفض القرار إلى إعادة العقوبات بحلول نهاية الأسبوع المقبل، ما لم تتمكّن قمة الأمم المتحدة، التي سيحضرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من إطلاق مفاوضات جديدة أكثر إيجابية.

ويمنح الإشعار الرسمي الموجَّه إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوماً قبل إعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.

وفي أواخر آب، كانت “الترويكا الأوروبية” قد فعّلت الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، التي تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران، وأعادت بذلك عقوباتها على طهران.

