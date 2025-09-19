ميناء إيطالي يمنع دخول شاحنتين تحملان أسلحة للعدو

رفض ميناء رافينا الإيطالي اليوم الجمعة، دخول شاحنتين يُقال إنّهما تحملان أسلحة إلى كيان العدو الاسرائيلي، مع تصاعد الاحتجاجات على الحرب في غزة بين عمال الميناء ومجموعات عمالية أخرى في إيطاليا.

وقال رئيس بلدية رافينا، أليساندرو باراتوني، إنّ “هيئة الميناء وافقت على الطلب المقدَّم منه ومن الحكومة المحلية بمنع دخول الشاحنتين اللتين تحملان متفجرات في طريقهما إلى ميناء حيفا الإسرائيلي”.

وأضاف “تقول الدولة الإيطالية إنّها حظرت بيع الأسلحة إلى “إسرائيل”، لكن من غير المقبول أن تمرّ تلك الأسلحة عبر إيطاليا من دول أخرى بسبب ثغرات بيروقراطية”.

ومن المقرَّر أن تنظِّم، غداً، أكبر نقابة عمالية في إيطاليا إضراباً عاماً لمدّة نصف يوم، إضافةً إلى تجمعات في روما ومدن أخرى، للمطالبة بوقف شحن الأسلحة إلى الكيان.

كما ستنظِّم نقابتان أخريان إضراباً عن العمل في 22 أيلول/سبتمبر الجاري في محاولة لوقف الشحنات إلى “إسرائيل” من ميناءي جنوة وليفورنو الرئيسيين.

واتخذ عمال موانئ في دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا والسويد واليونان، إجراءات مماثلة لمنع وصول شحنات الأسلحة إلى الاحتلال.

المصدر: مواقع إخبارية