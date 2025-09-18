الشيخ دعموش: لن نقبل بتحويل لبنان إلى كيان ضعيف وهش‏

‎رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن “الحكومة راهنت على وهم زرعه الأمريكي والإسرائيلي ‏في عقولهم بأن المقاومة أصبحت ضعيفة، وأنه يمكنهم من خلال القرارات والضغوط والاعتداءات والتهديد بحرب مدمرة أن ‏يفرضوا على المقاومة وأن يفرضوا عليها الاستسلام والانصياع لقراراتهم وللإملاءات الأمريكية الإسرائيلية، إلا أنهم فوجئوا ‏بصلابة موقف المقاومة والثنائي الوطني، وفوجئوا أكثر بحجم الإصرار والتشبث بسلاحها من بيئة المقاومة، ولذلك تم تجميد ‏وكبح اندفاعة الحكومة لتخريب البلد”.‏

وخلال لقاء علمائي أقيم في بيروت شدد الشيخ دعموش على أن من يراهن على أن المقاومة يمكن أن تستسلم بالضغوط ‏والتهديدات، فهو واهم، ومن يراهن على ضعفها سيكون واهماً أكثر.‏

وتوجّه الشيخ دعموش للحكومة بالقول، لا تستدرجوا الجيش للمواجهة مع المقاومة ولا تزجوه في مواجهة شعبها، فالجيش ‏وظيفته مواجهة العدوان والحفاظ على السلم الأهلي وتأمين الاستقرار، وليس مواجهة الشعب اللبناني.‏

وأكد الشيخ دعموش أن “الحل الوحيد هو الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على النقاش والحوار، ‏وأي طرح آخر يؤدي إلى تجريد لبنان من عناصر قوته، لن نقبل به، والتذاكي والتشاطر في موضوع السلاح، لن ينطلي على ‏أحد”.‏

كما شدد الشيخ دعموش على “أننا لن نقبل أن تنزع منا قوتنا وأهم خطوط الدفاع عن وجودنا ووجود لبنان خدمة لأميركا ‏و”إسرائيل”، ولن نقبل بتحويل لبنان إلى كيان ضعيف وهش يسهل استباحته من الخارج والداخل”.‏

ورأى الشيخ دعموش أن “العدوان الأمريكي المتمادي على لبنان وفي كل المنطقة، يؤكد أن المقاومة هي حاجة وطنية”.‏

‏ ‏

المصدر: موقع المنار