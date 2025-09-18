العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان

جدّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على السيادة اللبنانية، منتهكًا إعلان وقف إطلاق النار والقرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار، يوم الخميس، بأن “الطيران المُسيَّر الصهيوني استهدف بصاروخين بلدة شبعا، من دون وقوع إصابات”.

وأشار مراسل المنار إلى أن “طائرة استطلاع إسرائيلية معادية استهدفت منطقة خلة المحافر جنوب بلدة عديسة بقنبلتين”.

كما لفت مراسل المنار إلى “تحليق للطيران المُسيَّر المعادي في أجواء البقاع الغربي”.

وفي وقت سابق من فجر الخميس، أفاد المراسل بأن “مربضًا للمدفعية تابعًا للعدو في موقع الراهب المعادي، في أطراف بلدة عيتا الشعب، أطلق عددًا من قذائف الهاون استهدفت وادي مظلم في أطراف بلدة رامية الجنوبية”.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد اعتدى، مساء الأربعاء، على حيّ العسرة في مدينة بعلبك (شرق لبنان)، حيث استهدف سيارة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدَين.

المصدر: موقع المنار