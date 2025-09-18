فرنسا تستعد ليوم احتجاجي ضخم ضد سياسات ماكرون

تشهد فرنسا اليوم الخميس، يوماً من التعبئة النقابية الواسعة ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون المالية، مع توقع نزول ما بين 600 ألف و900 ألف متظاهر إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، وسط تحذيرات من أعمال عنف وتخريب قد تنفذها مجموعات متطرفة.

من جانبه، تفقد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، صباحاً عند بوابة أورليان في باريس، قوات الشرطة والدرك، مشدداً على جهوزيتها للتعامل مع أي طارئ.

وأكد ريتايو أن “التعبئة ستكون قوية جداً”، معلناً نشر أكثر من 80 ألف عنصر من الشرطة والدرك مدعومين بآليات مدرعة وطائرات مسيّرة وخراطيم المياه.

وتتزامن هذه التحركات مع إضرابات واسعة النطاق، حيث يتوقع توقف نحو ثلث المعلمين عن التدريس، وإغلاق تسعة من كل عشرة صيدليات، إضافة إلى شلّ شبه كامل لمترو باريس باستثناء الخطوط الآلية الثلاثة.

وتأتي موجة الغضب الجديدة بعد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للحكومة قبل أسبوع، خلفاً لفرانسوا بايرو صاحب مشروع الموازنة التقشفية البالغة 44 مليار يورو.

لكن تعهدات لوكورنو بإلغاء امتيازات رؤساء الحكومات وإسقاط خطة إلغاء عطلتين رسميتين لم تُخفف من غضب النقابات واليسار.

ويُنظر إلى هذا اليوم كأكبر اختبار شعبي للحكومة منذ أزمة إصلاح نظام التقاعد عام 2023، في وقت يواجه ماكرون أدنى مستويات شعبية له قبل عام ونصف على مغادرته السلطة.

