كولومبيا | بترو يتحدى واشنطن بعد إلغاء تصنيف كولومبيا كحليف في الحرب على المخدرات

أكّد الرئيس الكولومبي، غوستافو بترو، أن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادتها الوطنية، بعد إعلان الولايات المتحدة سحب تصنيف كولومبيا كحليف في مكافحة المخدرات، في خطوة تهدد بخسارة مئات ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقال بترو خلال اجتماع حكومي في بوغوتا: “لقد انتهت مرحلة الاعتماد على الأسلحة الأمريكية. لا مزيد من الهبات أو الهدايا. على الجيش الكولومبي أن يشتري أسلحته أو يصنعها بموارده الخاصة، وإلا فلن يكون جيشًا ذا سيادة وطنية”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إجبارنا على التحول من الاستبدال الطوعي للمحاصيل غير المشروعة إلى القسري. هذا الأمر انتهى، ولن يُقتل مزيد من رجال الشرطة بسبب ذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع على قرار أرسل إلى الكونغرس يتهم بترو بفشل حكومته في كبح إنتاج الكوكايين، بل الإشراف على وصوله إلى “مستويات قياسية تاريخية”.

وأوضح ترامب أن كولومبيا لم تفِ حتى بأهدافها في القضاء على محاصيل الكوكا، معتبرًا أن ذلك “يقوّض سنوات من التعاون المتبادل بين البلدين”.

وتبلغ قيمة المساعدات الأمريكية المخصصة لمكافحة المخدرات في كولومبيا نحو 380 مليون دولار سنويًا، وهي الآن مهددة بالتوقف.

وبحسب بيانات حكومية وأممية، ارتفعت زراعة الكوكا في كولومبيا منذ عام 2022 بنسبة 70%.

ومنذ وصوله إلى الحكم، دعا بترو إلى تغيير النهج الأمريكي التقليدي في “الحرب على المخدرات”، معتبرًا أنه فشل، ومشددًا على معالجة الأبعاد الاجتماعية التي تغذي الاتجار.

المصدر: مواقع