انخفاض التضخم في الكيان الإسرائيلي إلى 2.9% وارتفاع مؤشر الأسعار 0.7%

أظهرت المعطيات الرسمية الصادرة، اليوم الاثنين، أن معدّل التضخم السنوي في الكيان الإسرائيلي تراجع إلى 2.9% في آب/ أغسطس 2025، بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7% مقارنة بتموز/ يوليو الماضي.

ويُدخل هذا التراجع التضخم ضمن نطاق الهدف الذي حدّدته الحكومة للعام 2025، والمحصور بين 1% و3%، ما قد يفتح الباب أمام بنك الاحتلال الإسرائيلي لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ كانون الثاني/ يناير 2024.

وكان المؤشر قد ارتفع في آب/ أغسطس من العام الماضي بنسبة 0.9%.

وفي سياق متصل، ردّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الانتقادات التي تناولت الوضع الاقتصادي، قائلاً إن “البورصة الإسرائيلية هي الأقوى في العالم، والشيكل تعزز، والعجز تقلص رغم الحرب”، مؤكداً أن الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والتطوير “تأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة”، معتبراً أن الاستثمار في كيانه “هو الخيار الحكيم”.

وأضاف نتنياهو أن حكومته ستواصل “زيادة الاستثمارات في إنتاج السلاح لتقليل الاعتماد على زعماء أوروبا الغربية الضعفاء”، وفق تعبيره.

من جهته، قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن “البورصة ترتفع والتضخم ينخفض”، واعتبر أن الإدارة الاقتصادية “أثبتت نجاحها رغم الحرب”، داعياً بشكل غير مباشر محافظ بنك إسرائيل إلى خفض الفائدة.

ووفق الأرقام، تراجعت أسعار الشقق السكنية بنسبة 0.2% عند المقارنة بين حزيران/ يونيو – تموز/ يوليو 2025 وبين أيار/ مايو – حزيران/ يونيو 2025، فيما بلغ الارتفاع السنوي في أسعار الشقق 1.6%.

كما بيّنت البيانات أن إيجارات الشقق ارتفعت بنسبة 2.7% للمستأجرين الذين جددوا عقودهم، وبنسبة 5.5% للمستأجرين الجدد.

وسُجلت زيادات ملحوظة في أسعار قطاع الثقافة والترفيه بنسبة 2.9%، والنقل والاتصالات بنسبة 1.6%، والخضار الطازجة بنسبة 1.5%، وأسعار السكن بنسبة 0.8%. في المقابل، تراجعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.7%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.5%.

وعلى المستوى الجغرافي، أظهرت البيانات تراجع أسعار الشقق في مختلف المناطق خلال حزيران/ يونيو – تموز/ يوليو 2025 مقارنة بالشهرين السابقين: بنسبة 0.1% في القدس، و0.4% في الشمال، و0.8% في حيفا، و0.9% في المركز، و0.2% في تل أبيب، و0.4% في الجنوب، فيما انخفض مؤشر أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.8%.

أما المقارنة السنوية بين حزيران/ يونيو – تموز/ يوليو 2024 وبين حزيران/ يونيو – تموز/ يوليو 2025، فأظهرت ارتفاعاً إجمالياً بنسبة 1.6% في أسعار الشقق، تركز في الشمال بنسبة 9.1%، وفي حيفا 5.9%، وفي الجنوب 2.3%، وفي القدس 1.9%، فيما انخفضت الأسعار في المركز بنسبة 1.1%، وفي تل أبيب بنسبة 0.3%. كما ارتفع مؤشر أسعار الشقق الجديدة بنسبة 2.7%.

