    لبنان

    الجيش اللبناني: توقيف أحد أبرز المطلوبين في الجمالية البقاعية

      أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها الإثنين، عن توقيف أحد أبرز المطلوبين في الجمالية – قضاء بعلبك في البقاع (شرق).

      وقال البيان “بتاريخ 15/9/2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها وحدة من الجيش، في منطقة الجمالية – بعلبك، المواطن (ع.ع.)، أحد أبرز المطلوبين بجرائم عدّة، منها إطلاق النار، في تواريخ سابقة، على دورية للجيش، والاتجار بالأسلحة، والسلب، والسرقة”، واضاف “قد ضُبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات”.

      وتابع البيان “سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

