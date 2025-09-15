مستشارون ماليون يوصون بجعل سن التقاعد عند الـ 58 عاماً

سن التقاعد أمر لا مفر منه في عمر معين، بعد مسيرة من العمل والتعب حان وقت الاسترخاء والراحة. قد يأمل البعض في ترك العمل عاجلاً وليس آجلاً، إلا أن القول أسهل من الفعل، كما يقول الخبراء.

في المتوسط، أجاب الأميركيون الذين شملهم استطلاع رأي، عند سؤالهم “ما هو السن المناسب للتقاعد؟”، إنه سن الـ 58 عاماً، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة “إمباور”، والذي شمل 1001 بالغ في 2 يونيو.

هذا أصغر بكثير من سن التقاعد النموذجي الحالي. في المتوسط، اعتباراً من عام 2024، يتقاعد الرجال في سن 64 عاماً، بينما تتقاعد النساء في سن 62 عاماً، وفقاً لمركز أبحاث التقاعد في كلية بوسطن.

في هذه الأعمار المتوسطة، قد لا يكون العمال قد خططوا للتقاعد. ينتهي الأمر بالعديد من الأميركيين، 58% منهم، إلى التقاعد مبكراً عما توقعوه، وفقاً لتقرير صدر عام 2024 عن مركز ترانس أميركا لدراسات التقاعد بالتعاون مع معهد ترانس أميركا الرئيسي.

من بين الذين تقاعدوا مبكراً، أشار 46% منهم إلى أسباب صحية، و43% إلى مشاكل وظيفية، و20% لأسباب عائلية. بينما ذكر 21% فقط أنهم تقاعدوا مبكراً لأنهم مستقرون مالياً.

ما الذي تخاطر به عند التقاعد المبكر؟

بالنسبة لمن يستهدفون التقاعد في سن 58، قد يواجهون “30 إلى 40 عاماً من عدم العمل”، نظراً لارتفاع متوسط ​​أعمار الناس، وفقاً لكارولين ماكلاناهان، المخططة المالية المعتمدة ومؤسسة شركة Life Planning Partners في جاكسونفيل، فلوريدا.

إذا قررت التقاعد مبكراً، فتأكد من ادخار ما يكفي لتغطية نفقاتك خلال هذه الفترة، خاصةً في حالات الركود الاقتصادي، وفقاً لماكلاناهان، عضو مجلس المستشارين الماليين في CNBC.

وأضافت ماكلاناهان: “قد ينتهي بك الأمر إلى عجز مالي أو عدم كفاية المال إذا تركت العمل مبكراً جداً”.

علاوة على ذلك، عليك التفكير في الرعاية الصحية، حيث يبدأ برنامج Medicare عادةً في سن 65 المعتمد في الولايات المتحدة، إذا توقفت عن العمل في سن 58، فستحتاج إلى تأمين صحي لسنوات الفجوة.

البدء في الادخار للتقاعد بشكل مبكر وبجدية هو مفتاح تحقيق هذا الهدف. من الضروري أيضاً معرفة المبلغ الذي تحتاجه للعيش خلال فترة التقاعد، والمبلغ الذي ستحتاج إلى ادخاره لتحقيق ذلك.

وفقاً لتقرير صادر عن شركة نورث وسترن ميوتشوال في أبريل، فإن “الرقم المثالي” الذي قال الأميركيون الذين شملهم الاستطلاع إنهم بحاجة إليه للتقاعد براحة هو 1.26 مليون دولار في المتوسط.

ومع أن هذا الرقم أقل من متوسط ​​العام السابق البالغ 1.46 مليون دولار، إلا أن العديد من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يشعرون بعدم الاستعداد للتقاعد. وقال أكثر من نصفهم، أو 51%، إنهم يعتقدون أنه من المرجح إلى حد ما أو كبير أن يتجاوزوا مدخراتهم التقاعدية، وفقاً للتقرير.

بعض المتقاعدين يعودون إلى العمل

نقلاً عن بيانات من الاحتياطي الفيدرالي، أفاد تقرير منفصل صادر عن شركة إدارة الثروات “تي. رو برايس” أن 2.4 مليون أميركي تقاعدوا خلال جائحة كوفيد. وعاد حوالي 1.5 مليون منهم إلى العمل بحلول مارس 2022.

أفاد أكثر من نصف العاملين، أو 52% منهم، بأنهم يخططون للعمل بدوام جزئي على الأقل بعد التقاعد، وفقاً لتقرير صادر عن مركز ترانس أميركا لدراسات التقاعد في مارس. وأفاد حوالي 80% من المشاركين الذين يخططون للعمل بعد التقاعد أو بعد سن 65 عاماً أن ذلك يعود لأسباب مالية.

حول هذه الظاهرة، تقول غلوريا غارسيا سيسنيروس، المخططة المالية المعتمدة في شركة لورد موراي، وهي شركة استثمار وإدارة ثروات، إن بعض البالغين “يواجهون صعوبة كبيرة في التقاعد”.

وتضيف سيسنيروس أن لديها عملاء لديهم خيار التقاعد، لكنهم ما زالوا يعملون لبضع ساعات أسبوعياً في وظائف لا تتطلب الكثير من العمل، وليست مرهقة لصحتهم الجسدية، وليست “من أجل المال”. وتتابع “نحن لا نتوقف عن العمل فجأة ثم نقضي نصف حياتنا دون فعل أي شيء”.

بشكل عام، يمكن أن يكون العمل لفترة أطول قليلًا مفيداً، فبتأخير سنة بدء استلام استحقاقات الضمان الاجتماعي، تقل مخاطر استنفاد مدخراتك.

على سبيل المثال، لنفترض أن هناك شخصاً يبلغ من العمر 62 عاماً ويكسب 100.000 دولار سنوياً، ولديه بالفعل 900.000 دولار مدخر للتقاعد، ويتوقع أن ينفق حوالي 65000 دولار سنوياً على التقاعد، وفقاً لتقرير تي. رو برايس.

إذا تقاعد الشخص في سن الثانية والستين، فهناك احتمال بنسبة 64% ألا يعيش أكثر من مدخراته بعد التقاعد، وفقاً للباحثين. أما إذا تقاعد في سن الخامسة والستين، فهناك احتمال بنسبة 92% ألا يعيش أكثر من مدخراته!… رغم أن طول العمر شأن لا يمكن التكهن به أبداً.

المصدر: cnbc arabia