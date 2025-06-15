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   15 06 2025   
   19 ذو الحجة 1446   
   بيروت 11:56
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    كيان العدو

    كيان العدو يطلب إنضمام الولايات المتحدة لضرب إيران


      أكد مسؤول أميركي لموقع «والاه» الإسرائيلي، أن «إسرائيل طالبت من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانضمام المباشر في الهجمات ضد إيران»، مشيراً إلى أنّ «الولايات المتحدة لا تفكر حالياً في اتخاذ هذه الخطوة».

      وبحسب مصدرين إسرائيليين للموقع، قدمت إسرائيل خلال الساعات الـ48 الماضية طلباً رسمياً للولايات المتحدة بالمشاركة في الهجمات ضد إيران، مشددة على ضرورة الدعم الأميركي لتدمير منشأة «فوردو» الإيرانية لتخصيب اليورانيوم الواقعة في قم.

      وقال المصدران إنّ «إسرائيل لا تملك قنابل خارقة للتحصينات بالقوة المطلوبة من أجل تدمير هذه المنشأة، كما لا تملك قاذفات استراتيجية قادرة على حملها».

      وأشارا إلى أنّ «الولايات المتحدة لديها قاذفتان بمدى تحليق إلى إيران».

      وصرح المصدر الإسرائيلي للموقع، أن «الرئيس ترامب ألمح في مكالمة أجراها مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الأيام التي سبقت بدء العملية ضد إيران، إلى انه سيتدخل في الحرب إذا كان هناك حاجة».

      لكن في المقابل، حذّر ترامب من أن الجيش الاميركي سيرد «بكامل قوته»، إن هاجمت ايران الولايات المتحدة بـ«أي شكل»، بحسب ما جاء في «وكالة الصحافة الفرنسية».

      وجدد ترامب تأكيده على أنّ الولايات المتحدة لم يكن لها أي علاقة بالهجوم على إيران خلال الليلة الماضية، لافتاً إلى أنّ «واشنطن يمكنها بسهولة التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل وإيقاف الصراع الدموي»، حسب تعبيره.

      المصدر: مواقع