فلسطين | مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويمارسون طقوسًا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في اعتداء جديد على حرمة المكان المقدس.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية، فيما أقدمت إحدى المستوطنات على نفخ البوق “الشوفار” داخل الأقصى، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وتزامن ذلك مع قيود مشددة فرضتها شرطة الاحتلال على المصلين الفلسطينيين، شملت التدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند بوابات المسجد، في محاولة لتقييد دخولهم ومنع تواجدهم المكثف.

من جانبها، تتواصل الدعوات المقدسية لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والرباط في المسجد الأقصى، ومواجهة هذه الاقتحامات عبر التواجد المكثف وأداء الصلوات فيه، بما يشكل رادعًا لمحاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض واقع جديد وعزل المسجد عن محيطه الشعبي والديني.

ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، باستثناء يومي الجمعة والسبت، حيث تتصاعد الاعتداءات خلال الأعياد والمناسبات اليهودية، في مسعى واضح لـ تغيير الواقع التاريخي والديني القائم وفرض وقائع تهويدية جديدة.

المصدر: وكالات