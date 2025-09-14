البدوي دعا القمة العربية الاسلامية الى اعتماد صيغة جامعة بلغة جديدة تترجم مفاعيل رادعة للإجرام الاسرائيلي

دعا رئيس ندوة العمل الوطني رفعت ابراهيم البدوي القمة العربية الاسلامية الطارئة، الى “اعتماد صيغة عربية إسلامية جامعة بلغة جديدة، توازي خطورة الاعتداء على الدوحة و تترجم مفاعيل رادعة للإجرام الاسرائيلي”.

وقال في بيان: “تنعقد يوم غد الاثنين القمة العربية الإسلامية الطارئة في دولة قطر الشقيقة، وذلك للبحث في تداعيات الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الدوحة، الهادف الى اغتيال قادة حماس مع أعضاء الوفد المفاوض. بمناسبة انعقاد القمة الطارئة نتوجه الى قادة الدول العربية والإسلامية المجتمعين في الدوحة، بطلب تجاوز كل صيغ بيانات الشجب والاستنكار لهذا الاعتداء الاسرائيلي، واعتماد صيغة عربية إسلامية جامعة بلغة جديدة، توازي خطورة الاعتداء و تترجم مفاعيل رادعة للإجرام الاسرائيلي”.

واكد “ان خطورة التهديد الاسرائيلي لمنطقتنا العربية ، يفرض على قادة الدول المجتمعة في الدوحة ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة ورادعة، وأولها وقف كل أشكال التطبيع وسحب السفراء العرب من اسرائيل واغلاق سفارات العدو الاسرائيلي في بلادنا العربية، اضافة الى تجميد فوري لكل مفاعيل اتفاقات السلام المذلة مع هذا العدو ابتداء من اتفاقية كامب ديفيد”.