الحرب الصهيونية على غزة تتصاعد وحملة تدمير ممنهجة لتهجير الفلسطينيين تحت النار

يواصل جيش الاحتلال الصهيوني حربه الوحشية على قطاع غزة والتي تتركز على مدينة غزة وأحيائها حيث تتعرض لتدمير ممنهج بهدف دفع الاهالي لتركها في سياق حملة التهجير والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال بغطاء ودعم من الولايات المتحدة الاميركية.

واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون باستهداف الاحتلال فجر اليوم خيمة نازحين غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون فجر اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة غربي مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة فجر اليوم النار على محيط مستشفى الشفاء غربي غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية فجر اليوم في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم حييّ الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأكدت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال فجرت 8 مجنزرات مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين جنوبي غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي أكد أن جيش الاحتلال يشن حملة وحشية ضد المدنيين في مدينة غزة، ونفذ بعيد منتصف الليل عمليات نسف لمبان سكنية في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة ، وأحصي حتى الساعة تدمير أكثر من 1,600 مبنى سكني ، وتهجير قسري لنحو 350,000 مواطن من شرق غزة إلى وسطها وغربها. لافتاً الى أن العمليات العسكرية إنما هي حملة تطهير عرقي ضد المدنيين العزل.



وزارة الصحة في غزة أعلنت أنَّ 62 شهيدا و 205 اصابات، وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة نتيجة إعتداءات الإحتلال منذ فجر السبت . وأفيد عن إرتقاء 5 شهداء واصابة 26، جراء تعرض طالبي المساعدات لرشقات رشاشة من جنود الاحتلال. كما سجلت مستشفيات القطاع 7 وفيات جديدة بينها طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وإلى جانب القصف الجوي المكثف، يرتكب الاحتلال جريمة قطع خطوط المياه عن الأهالي في مدينة غزة لإجبارهم على النزوح.



حركة حماس أكدت أنّ الهجوم الوحشي الذي يشنّه جيش الاحتلال الإرهابي على مدينة غزة، هو جريمةً فاقت النازية في وحشيتها التي عرفها العالم.



وشددت الحركة في بيان على ان حكومة مجرم الحرب نتنياهو تواصل استهتارها بالقوانين الدولية، وتحدّيها للمجتمع الدولي وقيم الإنسانية، من خلال تصعيد عملياتها الإجرامية ضد أكثر من مليون مواطن في مدينة غزة، يواجهون جرائم تطهير عرقي وتهجير قسري ترتكب على مرأى ومسمع العالم. وطالبت الحركة المجتمع الدولي، ودول العالم الحرّ، والدول العربية والإسلامية، بالتحرّك الجاد والعاجل لإحياء منظومة القيم والقوانين الإنسانية، ورفض الإرادة الأمريكية الظالمة التي توفّر الحماية لمجرمي الحرب قادة الاحتلال الفاشي، وتمنح هذا الكيان المارق حصانةً تجعله فوق المساءلة والمحاسبة.