المفتي عبد الله: استقلالية القضاء لا تتحقّق إلا عبر تحييده عن تدخّل الهيئات والأحزاب والفعاليات

أكّد مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله أن “استقلالية القضاء لا تتحقّق إلا عبر تحييده عن تدخّل الهيئات والأحزاب والفعاليات”، معتبراً أن “الحكم بالعدل أمانة حملها الأنبياء والأولياء، وهي ما تحتاجه الإدارات العامة من كفاءة ونزاهة في مختلف المجالات، وليس في القضاء وحده”.

وجاء كلام المفتي عبد الله يوم السبت، خلال استقباله نقيب المحامين فادي المصري على رأس وفد من محامي منطقة صور.

وشدّد المفتي عبد الله على أن “الطائفية هي المتراس الأقوى في لبنان لتغطية الارتكابات السلبية”، لافتاً إلى “أهمية الرأي العام الذي يشكّل دستوراً قائماً بحد ذاته، يساعد أهل العدل على السير في درب الحق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام