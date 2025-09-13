الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار يؤيد إقامة “دولة فلسطينية مستقلة”

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار يؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث صوتت لصالح القرار مئة واثنتان وأربعون دولة مقابل عشرُ دول صوتت ضد القرار، فيما امتنعت اثنتا عشرة دولة عن التصويت.

ورحبت دولة فلسطين بالتصويت الجامع بأغلبية الدول على إقرار واعتماد إعلان نيويورك ومرفقاته، باعتباره مخرجاً للمؤتمر الأممي بشأن القضية الفلسطينية. وطالبت بتنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الذي عُقد في نيويورك، والضغط على سلطة الاحتلال لوقف عدوانها ووقف إطلاق النار وسياسة التجويع التي تستخدمها كسلاح حرب، ومنع التهجير القسري، والإفراج عن الأسرى.

ويعتبر الإعلان، المكون من 7 صفحات، ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي استضافته السعودية وفرنسا وقاطعته الولايات المتحدة وكيان الاحتلال.

وحصل قرار يؤيد الإعلان على 142 صوتاً مؤيداً و10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

وعارض القرار كل من كيان العدو والولايات المتحدة، إلى جانب الأرجنتين والمجر وميكرونيسيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وتونغا.

وقال المتحدث باسم خارجية الاحتلال أورين مارمورشتاين على منصة إكس “ترفض “إسرائيل” رفضاً قاطعاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة” وهو “قرار مخز”، متهماً الهيئة بأنها “سيرك سياسي منفصل عن الواقع”.

وأضاف أن “العشرات من بنود الإعلان المعتمد، لا تتضمن أي إشارة إلى حقيقة بسيطة مفادها أن حركة حماس هي المسؤولة الوحيدة عن استمرار الحرب، برفضها إعادة الرهائن ونزع سلاحها”، معتبراً أن “القرار لا يعزز حل السلام، بل على العكس يشجع حماس على مواصلة الحرب”.