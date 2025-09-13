حملة عسكرية للعدو على محافظة طولكرم وإصابة شاب في مخيم شعفاط

شنَّ جيش الاحتلال الصهيوني حملة عسكرية على محافظة طولكرم في الضفة الغربية، حيث نفذ مداهمات واسعة للمباني والشقق السكنية، طالت اعتقال العشرات من المواطنين الفلسطينيين. كما أقدم جيش الاحتلال على القيام بعمليات تفتيش وتخريب، وإخضاع المواطنين للتحقيق، إضافة إلى تحويل عدد من المباني إلى ثكنات عسكرية.

وفي ضاحية ذنابة شرق طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين، وقامت باستجوابهم واحتجازهم قبل الإفراج عنهم في وقت لاحق. وبموازاة ذلك، أقدمت جرافات الاحتلال على هدم عدد من البيوت البلاستيكية الزراعية.

وفي مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، أُصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها للمخيم، حيث أطلق الجنود الصهاينة الرصاص الحي بكثافة تجاه المواطنين، ما أدى إلى حالة من الهلع بين الأهالي. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح المباني، قبل أن تقتحم الأزقة وتنفذ مداهمات واسعة لعدد من المنازل، أسفرت عن اعتقال عددٍ من الشبان تمَّ نقلهم إلى جهة مجهولة.

المصدر: موقع المنار