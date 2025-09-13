السبت   
   13 09 2025   
   20 ربيع الأول 1447   
   بيروت 08:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    كيم يتفقد معاهد البحوث الدفاعية في بيونغ يانغ

      أفادت الوكالة المركزية الكورية للأنباء أن زعيم البلاد وصل في هذه الزيارة التي استمرت يومي 11 و12 أيلول / سبتمبر الجاري واستمع إلى تقرير حول تطوير التقنيات الرئيسية التي تم إنشاؤها نتيجة للبحوث المشتركة بين المعهد ومكتب التصميم الخاص بتصنيع الدبابات.

      وجاء في بيان الوكالة أن “الرفيق كيم جونغ أون اطّلع بالتفصيل على سير العمل البحثي في مجال الدفاع المدرّع، بما في ذلك سير تطوير درع مركّب خاص، واختبارات نظام الحماية النشط الذي وصل إلى مرحلته النهائية قبل التطبيق، ومختلف تصاميم الهياكل الدفاعية لصد الهجمات من الأعلى”.

      وقيّم زعيم البلاد بشكل إيجابي النجاح في إنشاء وتطبيق معدات الأشعة تحت الحمراء الموجهة والتداخل اللاسلكي، بالإضافة إلى أنظمة الحماية النشطة والسلبية، مؤكدا أن “هذا يعزز بشكل غير عادي القوة القتالية لقوات البلاد المدرعة”.

      وفي الوقت نفسه، أجريت اختبارات شاملة لأحدث نظام للحماية النشط أثناء القصف بصواريخ مضادة للدبابات متنوعة على النتوءات الأمامية والجانبية والعلوية.

      ونقلت الوكالة أن “الاختبار أثبت عمليا استجابة عالية جدا لنظام الرادار ومنصات إطلاق الاعتراض الدوارة، فضلا عن تفوق نظام الحماية النشط الجديد”.

      بعد ذلك، زار كيم جونغ أون معهد أبحاث الأسلحة الإلكترونية، حيث اطّلع على المشاريع الجارية وأعلى التوجيهات المناسبة.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الجيش اللبناني يوقف سفينة “Hawk III” أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية

      الجيش اللبناني يوقف سفينة “Hawk III” أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية

      روسيا | زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الاقصى للبلاد و تحذير من أمواج تسونامي

      روسيا | زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الاقصى للبلاد و تحذير من أمواج تسونامي

      الصحافة اليوم: 13-9-2025

      الصحافة اليوم: 13-9-2025