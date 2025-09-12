آية الله خاتمي: السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني هو المقاومة وليس التوسل إلى الأمم المتحدة

قال إمام صلاة الجمعة في طهران، آية الله السيد أحمد خاتمي، إن الطريق لمواجهة الكيان الصهيوني ليس التوسل إلى الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الكيان يرتكب جرائمه أمام أعين العالم، وأن السبيل الوحيد لمواجهته هو التركيز على القوة وسحقه.

وأكد خاتمي أن المصلحين في العالم، ومن بينهم الإمام الخمينى (رض)، شددوا على ضرورة القضاء على ما وصفه بـ«الغدة السرطانية»، مشدداً على أن أقل ما يمكن للدول الإسلامية فعله هو قطع العلاقات السياسية والتجارية تماماً مع هذا الكيان المتعطش للدماء.

وأشار إلى قافلة “صمود” العالمية، التي شاركت فيها أكثر من 70 سفينة من 44 دولة بمئات النشطاء، واعتبرها دليلاً على الوحدة الإسلامية والعالمية التي تتجاوز الحدود والأديان والأيديولوجيات.

وفي إشارة إلى دور حزب الله اللبناني، قال خاتمي إن نزع سلاح حزب الله يمثل خطراً على العالم الإسلامي، واصفاً الحزب بأنه ذراع قوية للأمة الإسلامية.

وشدد إمام الجمعة على أهمية اتباع التعاليم الدينية، قائلاً: «مفتاح الفضاء الإلكتروني بيد أمريكا، والخط الذي يرسمونه ليس خطاً إلهياً. يجب أن نتبع هدي النبي (ص)، لأن خير السبل هو سبيل النبي».

وأضاف خاتمي أن إيران الإسلامية بعد الحرب العالمية الثانية كسرت شوكة أمريكا العملاقة، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني ظل متمسكاً بنظامه على مدى 43 عاماً، رغم محاولات الأعداء فصل الشعب عن الثورة، مؤكداً أن قدرات إيران العسكرية، من صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاعية، دائمًا ما أذهلت الأعداء.

وتساءل خاتمي عن سبب تجاهل البعض لهذه الحقائق، مشيراً إلى أن إيران كانت الدولة الوحيدة التي ردّت على القوى العظمى بعد الحرب العالمية الثانية، معتبراً أن هذه الواقعة تظهر قوة النظام الإسلامي، وأن سماحة القائد لن يسمح بالتفاوض في هذا المجال.

المصدر: وكالة مهر