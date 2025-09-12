جنبلاط يطالب غوتيريش بفتح تحقيق مستقل في أحداث السويداء

طالب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث السويداء، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان تحرير المختطفين.

وجاء ذلك خلال زيارة وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي إلى ممثلة الأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، حيث سلّموا رسالة من جنبلاط إلى غوتيريش، عبّر فيها عن تقديره «للجهود الدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية».

وأشار جنبلاط في رسالته إلى «الأحداث المأساوية التي شهدتها السويداء في شهر تموز من هذا العام، والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء»، موضحاً أن «شهادات شهود موثوق بهم والتقارير المتاحة أشارت إلى أن انتهاكات خطيرة، ترقى إلى مستوى جرائم حرب، قد ارتكبت هناك».

وحذّر جنبلاط من أن «مثل هذه الهجمات لا تستهدف منطقة بعينها فحسب، بل تهدد أيضاً بتأجيج التوترات الطائفية، ما يعرض وحدة سوريا للخطر ويزيد من احتمالات اندلاع صراع أهلي وانقسام».

وأكد أن «الاستهداف المتعمد للمدنيين يشكل خرقاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي»، مطالباً غوتيريش بـ«دعم إنشاء تحقيق مستقل وحيادي في هذه الأحداث، والدعوة إلى الإفراج الفوري عن المختطفين، بمن فيهم النساء والأطفال، وضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة».

من جهته، أوضح عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب وائل أبو فاعور، أن «الهدف من هذا الحراك هو الدفع باتجاه تحقيق العدالة، وفي الوقت نفسه حماية وحدة سوريا وفتح الأبواب أمام الحوار والمصالحة».

وقال أبو فاعور، في كلمة باسم الوفد عقب اللقاء، إن «الأمر يحتاج إلى مسار إجرائي، لكن المؤشرات تدل على وجود حراك إقليمي ودولي متصاعد في هذا الاتجاه»، مشيراً إلى أن الاتصالات «مع قوى عربية ودولية فاعلة تشير إلى إمكانية بلورة خريطة طريق للحل في سوريا، تبدأ بتحقيق مستقل وفرض عقوبات بحق المرتكبين».

وأضاف أن «الحل الشامل يتطلب دمج السويداء في الدورة الاقتصادية السورية من دون قيود على حركة أبنائها، إلى جانب الإفراج العاجل عن جميع المختطفين، ولا سيما النساء، ثم السير في مسار مصالحة يضمن استقرار سوريا ووحدتها».

كما نبّه أبو فاعور إلى أن «الكيان الإسرائيلي لا يزال يتحيّن الفرص رغم فشل محاولاته الأخيرة لمد خطوط مباشرة إلى السويداء».

المصدر: مواقع