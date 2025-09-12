واشنطن تدعو مجموعة السبع وأوروبا لمعاقبة الصين والهند بسبب النفط الروسي

طالبت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، مجموعة الدول الصناعية السبع والدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي بفرض “رسوم جمركية مؤثرة” على الواردات من الصين والهند، بهدف وقف مشترياتهما من النفط الروسي.

وأكدت الوزارة على أهمية عقد اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع لمناقشة الجهود الرامية لممارسة مزيد من الضغوط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لوكالة رويترز: “المشتريات الصينية والهندية من النفط الروسي تموّل آلة الحرب التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتطيل أمد القتل غير المبرر للشعب الأوكراني”.

وأضاف المتحدث: “في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أوضحنا لحلفائنا في الاتحاد الأوروبي أنه إذا كانوا جادين في إنهاء الحرب، فعليهم الانضمام إلينا وفرض رسوم جمركية مؤثرة، والتي سيجري إلغاؤها في اليوم الذي تنتهي فيه الحرب”.

وأشار المتحدث إلى أن “رؤية الرئيس ترامب للسلام والازدهار جاهزة، وعلى شركائنا في مجموعة السبع التعاون معنا”.

وخلال مكالمة هاتفية وعقد اجتماع الثلاثاء الماضي بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في واشنطن، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع الصينية والهندية، بهدف الضغط على الدولتين لوقف شراء النفط الروسي.

في المقابل، أعلنت الصين، يوم الأربعاء، رفضها القاطع لأي رسوم جمركية إضافية تفرضها الدول الغربية على خلفية شرائها النفط الروسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين: “موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت، ونحن لسنا من أشعل هذه الأزمة، ولا طرفًا فيها. نعارض بشدة إدخال الصين باستمرار في هذه القضية، ونرفض بشدة فرض ما يُسمى بالضغوط الاقتصادية عليها”.

المصدر: مواقع