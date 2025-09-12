لاريجاني: إدارة “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” منحت أعداء إيران شيكا مفتوحا

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني، إنّ “الإدارة الحالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضعيفة ومُدمّرة، ويبدو أنها منحت الولايات المتحدة وأعداء إيران شيكًا مفتوحًا، وهي عمليًا تلعب دور المحرّض”.

وأضاف لاريجاني، في حديث له يوم الجمعة: “على حد علمي، لم تكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مثل هذه الحالة المُدمّرة والضعيفة من قبل، لا في عهد السيد البرادعي ولا حتى بعده”، وتابع: “رغم أن الوكالة كانت تعمل تحت سيطرة الغرب، إلا أنّه كان هناك، على الأقل، قدرٌ من العقلانية واحترام العلاقات الدولية، لكن يبدو أن الإدارة الحالية قد منحت الولايات المتحدة وأعداء إيران شيكًا مفتوحًا، وهي عمليًا تلعب دور المحرّض”.

وقال لاريجاني “من المُخزي أن تنصّ لوائح الضمانات على وجوب دفاع الوكالة عن الدول الأعضاء، ولكن عمليًا، لم تتخذ الوكالة أي إجراء، بل إنها لم تُبدِ حتى استعدادًا لعقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين أو إحالة القضية إلى مجلس الأمن في بعض الأحيان”، وتابع: “لقد كانت سلبية للغاية لدرجة أنها لم تُصدر حتى إدانة بسيطة”.

المصدر: وكالة مهر